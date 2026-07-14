Українські війська вночі атакували два НПЗ, 11 суден і район перевантаження кораблів у Росії

У ніч проти 14 липня українські війська вдарили по низці військових обʼєктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них — нафтопереробні заводи, судна та район перевантаження російських кораблів.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Так, під ударом був нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан. Це один з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у РФ. Його проєктна потужність переробки — майже 10 мільйонів тонн нафти на рік.

Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яку росіяни використовують для військових цілей. Після атаки цієї ночі на НПЗ, що розташований приблизно за 1 500 км від українського кордону, сталася пожежа.

Сили спецоперацій додають, що «Газпром Нафтохім Салават» був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році. Попередньо, дрони влучили в критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу.

Також вчергове під атакою був нафтопереробний завод «Афіпський» у Краснодарському краї РФ. Щороку він переробляє приблизно 6,25 мільйона тонн нафти та є одним з ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії. Завод забезпечує виробництво моторних палив для російської армії.

Окрім цього, під ударом був район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ. Його росіяни використовують для перевалки нафти та морської і військової логістики.

Також цілями українських військ цієї ночі були пʼять танкерів, пʼять суховантажів і рейдовий буксир в акваторії Азовського моря. У Генштабі кажуть, що ці танкери використовують для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

А суховантажні судна і буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

На тимчасово окупованих українських територіях атаковано склад боєприпасів росіян у Донецьку і логістичний хаб у Луганську.