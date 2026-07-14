Сестра покійного сенатора Ліндсі Грема тимчасово займе його місце в Сенаті США

Сестра померлого сенатора Ліндсі Грема Дарлін Грем Нордон тимчасово замінить його до кінця терміну в Сенаті США.

Про це пише Associated Press.

Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер призначив Дарлін Грем Нордон виконувати обов’язки сенатора до завершення його сенаторського терміну в січні 2027 року.

Макмастер заявив, що Нордон «завершить справу брата», а сама вона сказала, що вважає це великою честю і впевнена, що саме цього хотів би Грем.

Нордон стане першою жінкою, яка представлятиме Південну Кароліну в Сенаті США. Її призначення підтримав президент Дональд Трамп.

Дарлін Нордон раніше не обіймала державних посад, але часто супроводжувала брата під час важливих політичних подій, виступала на заходах і знімалася в його передвиборчих роликах.

Жінка працювала оптиком, а також у низці державних установ, зокрема в Комісії Південної Кароліни у справах незрячих і в Департаменті зайнятості й трудових ресурсів штату.

Ліндсі Грем після смерті батьків (йому на той момент було 22 роки, а його сестрі — 13) фактично виховував її, а пізніше офіційно удочерив. Вони були дуже близькі.

Ліндсі Грем — один з найпослідовніших прихильників України в Сенаті США — помер 11 липня у віці 71 року. Попередня причина смерті — розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

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