Сестра покійного сенатора Ліндсі Грема тимчасово займе його місце в Сенаті США

Сестра померлого сенатора Ліндсі Грема Дарлін Грем Нордон тимчасово замінить його до кінця терміну в Сенаті США.
Про це пише Associated Press.
Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер призначив Дарлін Грем Нордон виконувати обов’язки сенатора до завершення його сенаторського терміну в січні 2027 року.
Макмастер заявив, що Нордон «завершить справу брата», а сама вона сказала, що вважає це великою честю і впевнена, що саме цього хотів би Грем.
Нордон стане першою жінкою, яка представлятиме Південну Кароліну в Сенаті США. Її призначення підтримав президент Дональд Трамп.
Дарлін Нордон раніше не обіймала державних посад, але часто супроводжувала брата під час важливих політичних подій, виступала на заходах і знімалася в його передвиборчих роликах.
Жінка працювала оптиком, а також у низці державних установ, зокрема в Комісії Південної Кароліни у справах незрячих і в Департаменті зайнятості й трудових ресурсів штату.
Ліндсі Грем після смерті батьків (йому на той момент було 22 роки, а його сестрі — 13) фактично виховував її, а пізніше офіційно удочерив. Вони були дуже близькі.
- Ліндсі Грем — один з найпослідовніших прихильників України в Сенаті США — помер 11 липня у віці 71 року. Попередня причина смерті — розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.
- За день до смерті Грем відвідав Україну, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і побував на виробництві оборонної компанії SkyFall.
- Також, як пише Axios, за кілька годин до смерті він говорив із Трампом про свою поїздку до України, законопроєкт про санкції проти РФ та ситуацію навколо Ірану. Після розмови Грем нібито заявив: «Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно домогтися санкцій проти Росії, розібратися з Іраном і нормалізувати ізраїльсько-саудівські відносини».