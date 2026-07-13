ЄС досі не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Очікувалося, що його схвалять сьогодні

Міністри закордонних справ країн ЄС поки не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Очікувалося, що його схвалять сьогодні на зустрічі очільників МЗС у Брюсселі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри кілька раундів переговорів між послами напередодні засідання, 27 держав-членів досі не дійшли згоди. Bloomberg пише, що одним з найбільш спірних питань залишається пропозиція заборонити колишнім російським військовим вʼїзд до ЄС.

Проти цього виступають Франція та Італія, як повідомляв Bloomberg з посиланням на джерела. Також сумніви у партнерів викликає пропозиція обмежити експорт російського скрапленого природного газу.

За інформацією співрозмовників Bloomberg, продовжити обговорювати пакет санкції проти Росії можуть сьогодні в Парижі, де кілька європейських лідерів беруть участь у зустрічі «Коаліції охочих» щодо України.

Одним з ключових елементів пакета санкцій має стати перегляд цін на російську нафту. Торік ЄС запровадив механізм, за яким граничну ціну автоматично переглядають кожні шість місяців і встановлюють на рівні 15% нижче за середню ринкову ціну російської нафти Urals.

Наразі вона становить $44,10 за барель, а наступний перегляд запланований на 15 липня. Через це, пише Bloomberg, країни ЄС прагнуть якнайшвидше досягти компромісу щодо нового пакета санкцій.