У Болгарії заявили, що патріарха РПЦ Кирила виключили з 21-го пакета санкцій ЄС

У Болгарії підтвердили, що патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила виключили з 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Проти решти пунктів у санкційному пакеті країна не заперечує.

Про це сказала міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова.

За її словами, санкції повинні завдавати більшої шкоди Росії, аніж державам-членам ЄС, і мати економічний аспект. Також Петрова-Чамова вважає, що санкції не є «оцінкою особистості російського патріарха».

«Коли ми починаємо втручатися у сфери, які не мають жодного стосунку до економічних наслідків для Росії, а стосуються політично чутливих питань у різних країнах, як у випадку Болгарії, тоді санкції стають контрпродуктивними. Саме тому ми мали застереження стосовно включення патріарха Кирила до списку. Я рада, що наші партнери їх врахували та його виключили з пакета», — сказала вона.

Глава МЗС Болгарії уточнила, що ще дві країни ЄС виступають проти деяких інших положень 21-го пакета санкцій.