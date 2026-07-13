У Болгарії заявили, що патріарха РПЦ Кирила виключили з 21-го пакета санкцій ЄС

У Болгарії підтвердили, що патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила виключили з 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Проти решти пунктів у санкційному пакеті країна не заперечує.
Про це сказала міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова.
За її словами, санкції повинні завдавати більшої шкоди Росії, аніж державам-членам ЄС, і мати економічний аспект. Також Петрова-Чамова вважає, що санкції не є «оцінкою особистості російського патріарха».
«Коли ми починаємо втручатися у сфери, які не мають жодного стосунку до економічних наслідків для Росії, а стосуються політично чутливих питань у різних країнах, як у випадку Болгарії, тоді санкції стають контрпродуктивними. Саме тому ми мали застереження стосовно включення патріарха Кирила до списку. Я рада, що наші партнери їх врахували та його виключили з пакета», — сказала вона.
Глава МЗС Болгарії уточнила, що ще дві країни ЄС виступають проти деяких інших положень 21-го пакета санкцій.
- 3 липня прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна не підтримає 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, якщо з нього не приберуть патріарха РПЦ Кирила та співзасновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова.
- Однак 10 липня там заявили, що не будуть використовувати своє право вето, щоб блокувати санкційний пакет, хоча й мають зауваження стосовно низки пунктів.