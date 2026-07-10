Болгарія передумала блокувати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Але досі просить прибрати з нього патріарха РПЦ Кирила

Болгарія не використовуватиме своє право вето, щоб блокувати 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі, хоча й має зауваження щодо низки пунктів.

Таку позицію болгарського уряду озвучив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, передає видання Novinite.

Насамперед Болгарія виступає проти того, щоб у санкційний список включали патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила. Уряд вважає, що це не посилить тиск на Росію і не допоможе зупинити війну проти України, а лише сприятиме підживленню антиєвропейських настроїв.

Також Болгарія просить виключити із санкційного списку колишнього президента та нинішнього акціонера російської нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Уряд побоюється, що санкції можуть зашкодити роботі компаній групи «Лукойл», які мають важливе значення для болгарської економіки.

Крім того, Софія побоюється, що санкції можуть ускладнити арбітражний спір з «Лукойлом», який вимагає від Болгарії майже €3 мільярди.

Ще одне застереження стосується постачання запчастин для метрополітену Софії. Болгарська влада вважає, що санкції проти окремих російських компаній можуть ускладнити технічне обслуговування поїздів. Які саме російські компанії обслуговують метро в Софії — в уряді Болгарії не уточнили.

Крім того, уряд Болгарії виступає проти обмежень для «Тольяттіхімбанку», повʼязаного з постачанням російських добрив, і міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, аргументуючи це тим, що спорт «не повинен бути обʼєктом санкцій».