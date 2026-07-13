Росіяни вночі та зранку атакували Україну. Постраждалі є в Запоріжжі, на Одещині та Херсонщині

Від вечора 12 липня до ранку наступного дня російські війська атакували Україну трьома ракетами Х-59/69 і 134 дронами. ППО збила всі ракети і 123 БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Проте шість дронів влучили в пʼяти місцях, у чотирьох — впали уламки.
Так, пізно ввечері 12 липня російські дрони атакували багатоповерхівки в Запоріжжі. Постраждали шестеро людей, серед них — 15-річний хлопець.
Уночі майже 20 разів війська РФ атакували чотири райони Дніпропетровщини дронами й артилерією. На Нікопольщині постраждав чоловік. Пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, підприємство.
Уже зранку 13 липня росіяни вдарили по Одещині — поцілили по території автопарку й санаторію. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
На території автопарку внаслідок обстрілу спалахнули шість автобусів. Ще 11 автобусів і шість автомобілів пошкоджені.
Також вранці під ударом була Херсонщина — у Нововоронцовці загинула жінка, у Херсоні постраждали щонайменше четверо мешканців.