Україна вдарила по нафтопереробному заводу, танкерах і поромах росіян

У ніч проти 12 липня Україна вдарила по нафтопереробному заводу, танкерах, поромах росіян, а також по ешелону в Запорізькій області.

Про це повідомили в Генштабі.

Йдеться про НПЗ «Сизранський» у Самарській області Росії. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Проєктна потужність заводу становить приблизно 8,5 млн тонн нафти на рік.

Також українські військові атакували 10 російських танкерів, які використовують, щоб перевозити нафту в обхід санкцій, та 4 пороми в акваторії Азовського моря.

Крім того, Сили оборони вдарили по російському ешелону з паливно-мастильними матеріалами в районі Токмака Запорізької області, влучили в локомотив.