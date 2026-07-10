У ЗСУ створять Командування далекобійного впливу на РФ та Обʼєднані сили швидкого реагування

У складі ЗСУ створять спеціальне Командування далекобійного впливу на Росію та Обʼєднані сили швидкого реагування. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідні укази.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського та в указах № 593/2026 і № 592/2026.

«Це Командування повинне зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений», — прокоментував Зеленський створення Командування далекобійного впливу.

Що стосується Обʼєднаних сил швидкого реагування, за словами президента, це буде нова складова ЗСУ, в якій поєднуються боєздатність штурмовиків, системи БпЛА, артилерії та інших засобів. Метою є оперативна реакція на фронті.

Командувачем Обʼєднаних сил призначать командира 8 корпусу ДШВ, бригадного генерала Дмитра Волошина (указу про призначення ще не було на сайті ОП).

Окремо у відеозверненні Зеленський анонсував трансформацію штурмових військ через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військових. Над цим питанням працюють правоохоронці, а президент анонсував зміни на рівні управління штурмовими військами.