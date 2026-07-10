Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку

Україна отримала $3,35 мільярда від Світового банку в рамках першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектора в Україні (DPO-1).

Про це повідомив Мінфін України.

«Це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026). Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії», — прокоментувала премʼєрка Юлія Свириденко.

Ці кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та пріоритетні видатки держбюджету.

Україна змогла отримати кошти, тому що виконала низку вимог, зокрема ухвалила 13 законів і сім підзаконних нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель, інтеграції енергетичних ринків з Європою, трансформації агросектора, підтримки бізнесу ветеранів, розвитку житлової політики, модернізації освіти та у сфері відновлення системи моніторингу за викидами парникових газів.

До кінця 2026 року уряд України хоче залучити ще мільярд доларів у межах цієї програми.