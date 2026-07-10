Операція «Мідас». НАБУ і САП оголосили нову підозру експосадовцю «Енергоатому», відомому як «Тенор»

Антикорупційні органи оголосили нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому». За матеріалами справи «Мідас» про корупцію в енергетиці, це Дмитро Басов — він же «Тенор».

Про це повідомляють НАБУ та САП.

За даними слідства, упродовж 2023—2025 років «Тенор» легалізував понад 30 мільйонів гривень через злочинну схему, відому під назвою «Шлагбаум».

За ці кошти він придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz вартістю понад 8 мільйонів гривень, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі на суму понад 19 мільйонів гривень, а також інші дорогі активи.

Щоб приховати походження коштів, Басов використовував криптовалюту й оформлював майно на близьку людину.

Йому інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).