На журналістів УП напали охоронці заміського комплексу бізнесмена Кривецького

На знімальну групу «Української правди» напали охоронці заміського комплексу Edem Kyiv львівського бізнесмена Ігоря Кривецького.

Про це пише УП.

Інцидент стався ввечері 9 липня — охоронці облили журналістів зеленкою. Журналісти вже написала заяву в поліцію.

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«Тим хто в силу тих чи інших обставин в державі відчув себе князем чи іншою привілейованою особою варто памʼятати, що дороги в нашій країні все ще є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства.», — написав керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що поліція внесла дані про напад до Реєстру досудових розслідувань як перешкоджання діяльності журналістів.

За даними медіа, у 2025 році екснардеп, бізнесмен Кривецький відкрив новий 5-зірковий готель Edem Kyiv у Кончі-Заспі поблизу Києва. Тоді інвестиції в комплекс оцінили в десятки мільйонів доларів, проте в керівній компанії Edem Family заявили, що це приватні кошти засновника та його родини.