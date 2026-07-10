«Українська бронетехніка» показала відео обшуків у свого працівника. У компанії кажуть, що на записі — співробітники СБУ, які побили його

Приватна оборонна компанія «Українська бронетехніка» оприлюднила відео з відеокамер у будинку першого заступника директора Максима Поливʼяного. У компанії стверджують, що на записі — працівники СБУ. На відео видно, як чоловіки погрожують, наставляють зброю і ставлять на коліна Поливʼяного.

Відео «Українська бронетехніка» опублікувала у Facebook.

На відео чути, як чоловіки наказують Поливʼяному стати на коліна, називають його нецензурними словами та запитують, чи є в будинку зброя або інші заборонені речі. Відео обривається на моменті, коли чоловіка заводять у будинок.

Однак у компанії кажуть, що після цього Поливʼяного закували в кайданки, завели до будинку, кинули на підлогу у вбиральні та били по голові. Як стверджує «Українська бронетехніка», просьбу покликати адвоката проігнорували й лише розсміялися. Потім потерпілого відвели до вітальні, де один зі співробітників представився та увімкнув камеру.

Також «Українська бронетехніка» заявляє, що після обшуку в Поливʼяного діагностували струс мозку. Компанія повідомила, що подала заяву щодо перевищення влади та знущань, а також закликала ДБР та СБУ розслідувати інцидент.

Що передувало

В оборонній компанії «Українська бронетехніка» ще 9 липня заявили, що вранці того ж дня співробітники СБУ прийшли з обшуками до першого заступника директора компанії та жорстоко побили його, після чого чоловіка госпіталізували.

У СБУ підтвердили, що проводили обшуки, адже розслідують справу щодо поставок застарілих гранатометів. За даними слідства, «Українська бронетехніка» підписала контракт з постачальником, попри те що Командування сил логістики ЗСУ попереджало: цей тип гранатометів є малоефективним, і рекомендувало розглянути інші зразки. За це «Українська бронетехніка» отримала аванс на суму 318,5 мільйона гривень.

Водночас у СБУ заперечили заяви про те, що їхні співробітники побили Поливʼяного під час обшуків і заявили, що чоловіки діяли в межах закону. Це, за словами СБУ, підтверджують протоколи та відеозаписи обшуків.

«Українська бронетехніка» відкинула підозри слідства. Там заявили, що державна Агенція оборонних закупівель самостійно обрала найдешевшу із запропонованих моделей — чеські одноразові гранатомети.