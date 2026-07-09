«Українська бронетехніка» заявила про обшуки СБУ, під час яких побили заступника директора. СБУ це заперечує (доповнено)

В оборонній компанії «Українська бронетехніка» заявили, що вранці 9 липня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до першого заступника директора компанії та жорстоко побили його, після чого його госпіталізували.

В офіційній заяві компанія назвала обшуки СБУ незаконними — мовляв, їх проводили в межах сфальсифікованого кримінального провадження. Там вважають, що справа має на меті «винятково організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України».

За інформацією «Української бронетехніки», у лютому 2026 року Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) оголосило закупівлю одноразових протитанкових гранатометів для потреб Генерального штабу. У тендері брали участь приблизно 20 компаній, зокрема й «Українська бронетехніка».

Компанія заявляє, що запропонувала кілька моделей гранатометів, які є аналогами РПГ-18, РПГ-22 та РПГ-26, а після двох раундів переговорів з виробниками двічі знизила свою цінову пропозицію. За результатами закупівлі АОЗ обрало найдешевший варіант — гранатомети RPG-75M чеського виробника Zeveta Ammunition.

В «Українській бронетехніці» зазначають, що повністю виконали контракт і поставили продукцію на визначений склад у червні 2026 року. При цьому компанія стверджує, що АОЗ досі остаточно не прийняла ці гранатомети, проте замовник не висував жодних претензій щодо їхньої якості.

Водночас у компанії заявили, що СБУ нібито намагається довести неналежну якість поставлених гранатометів за допомогою «замовних експертиз», не залучаючи до оцінки виробника продукції.

«Слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника, який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів», — додали в компанії.

Підприємство також звинуватило співробітників Служби безпеки в застосуванні сили під час обшуків і звернулося до Офісу генерального прокурора із закликом перевірити законність кримінального провадження та дії правоохоронців.

Позиція СБУ

Служба безпеки підтвердила, що сьогодні разом з Офісом генпрокурора провела понад десять обшуків у справі про закупівлю застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 мільйонів гривень.

Ідеться про контракт ДП «Агенція оборонних закупівель» із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М на 637 мільйонів гривень.

За умовами договору, постачальник мав передати нове озброєння 2024–2026 років виробництва. Водночас, за інформацією СБУ, ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип гранатометів є малоефективним, і рекомендувало розглянути інші зразки. Попри це, договір підписали, а компанія отримала аванс у розмірі 318,5 мільйона гривень.

У травні 2026 року до однієї з військових частин надійшла перша партія — 3024 гранатомети. У СБУ стверджують, що військова частина не прийняла їх на озброєння, а залишила лише на тимчасове зберігання через сумніви щодо якості.

За версією слідства, замість нового озброєння були поставлені гранатомети, виготовлені у 1986–1988 роках. Під час огляду правоохоронці виявили старі заводські маркування чеською мовою під новими етикетками, а також сліди окислення на окремих деталях. У СБУ вважають, що справжній рік виробництва, технічний стан і походження продукції намагалися приховати шляхом перемаркування та використання підроблених документів.

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Слідство також перевіряє можливу змову між посадовцями ДП «Агенція оборонних закупівель» та компанією-постачальником. За оцінкою СБУ, збитки державі становлять 318,5 мільйона гривень — суму авансу, сплаченого за озброєння, яке не було прийняте.

Крім того, у спецслужбі заявили, що цей самий іноземний постачальник уже намагався продати Україні ці гранатомети у 2022–2023 роках, однак тоді контракт розірвали через спробу поставити стару зброю під виглядом нової. За даними слідства, ціна того контракту була приблизно у девʼять разів нижчою.

Кримінальне провадження розслідують за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Водночас у СБУ спростували заяву «Української бронетехніки» про побиття першого заступника директора під час обшуків. У спецслужбі запевняють, що фізичну силу не застосовували до жодної людини, а слідчі дії проводили відповідно до законодавства, а зауважень від учасників слідчих дій не надходило. Це, за їхніми словами, підтверджують протоколи та відеозаписи обшуків.