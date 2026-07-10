Збитки для росіян — щонайменше $6,1 млрд. Сирський підбив підсумки фронту за перше півріччя 2026 року

Збитки для росіян від українських ударів за перше півріччя 2026 року сягнули щонайменше $6,1 млрд.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, підбиваючи підсумки фронту за перші шість місяців року.

За словами Сирського, за цей час українські артилеристи здійснили 456 тисяч атак; ракетні війська вдарили понад 1 140 разів; авіація — понад 1 100, а підрозділи підтримки — приблизно 1 400 разів.

Водночас у межах кампанії Middle Strike атаковані 7 028 об’єктів росіян, у межах Deep Strike — 697 цілей на території Росії. Якщо раніше армія РФ вела активний наступ на 13 напрямках, то нині таких напрямків залишилося 6—7.

Також Сирський каже, що темпи просування росіян впали більш ніж удвічі. Співвідношення штурмових дій України до дій Росії становить приблизно 40% на 60%. Середньомісячні втрати росіян вбитими та пораненими становлять приблизно 32 тисячі військових.

Крім того, в українській армії кількість кримінальних правопорушень зменшилася на 12% за пів року.