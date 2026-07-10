Росіяни атакували Україну 137 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 137 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), «Гербера», «Італмас», дронами-ракетами «Бандероль» і дронами-імітаторами «Пародія».

Про це повідомили в Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, а також з тимчасово окупованого Донецька. ППО знешкодила 114 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збити не вдалося 18 ударних БпЛА — вони впали в 16 місцях, уламки впали ще в чотирьох.

Зокрема, через атаку безпілотників на Харківщині загинула 50-річна жінка, 23-річну жінку шпиталізували. 27-річний чоловік і 18-річний хлопець отримали гостру реакцію на стрес, заявив начальник ОВА Олен Синєгубов.

На Дніпропетровщині у Нікопольському районі через атаку росіян поранений 36-річний чоловік, пошкоджено підприємство. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджені АЗС, авто і приватні будинки, повідомили в ОВА.