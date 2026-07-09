Медіа: РФ і Китай обговорювали протидію супутникам Starlink та розробку спільної системи ППО

Під час зустрічей російські та китайські представники обговорювали протидію супутникам Starlink, зокрема їх знищення, і розробку спільної системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це пишуть у розслідуванні The Insider, Der Spiegel і Le Monde .

У документах, які були в розпорядженні журналістів, ідеться, що в листопаді 2023 року на форумі військово-технічного співробітництва в Гуанчжоу китайські представники запропонували російській стороні боротись із супутниками Ілона Маска Starlink.

Зокрема, обговорювали такі варіанти: тиснути у правовій та юридичній сфері, разом створювати електромагнітні перешкоди на орбіті, кібератакувати Starlink через термінали цивільних і створити спільну зброю для знищення супутників. Також Росія та Китай обговорювали створення альянсу проти Starlink і як долучити до нього зацікавлені країни.

У розслідуванні додали, що за кілька місяців до цього форуму військова делегація Китаю приїхала до Москви, щоб обговорити з провідними російськими виробниками ППО «Алмаз-Антей» (російський державний концерн, що розробляє і будує зенітно-ракетні комплекси та РЕБ для протиповітряної оборони). За даними журналістів, делегація повернулась до Китаю з підписаним контрактом про поставки зброї.

Окрім того, Китай та РФ під час зустрічей домовились розробити комплексну систему протиповітряної та протиракетної оборони нового покоління. Цією зброєю сторони хочуть перехоплювати балістичні ракети, маневруючі цілі та гіперзвукові ракети.

Уже у 2024 році на спільному форумі в Єкатеринбурзі (РФ) китайські дослідники запропонували Росії передавати Пекіну інформацію про атаки російських дронів в Україні в обмін на китайські технології. Журналісти пояснили, що Китай має 160 типів баражуючих боєприпасів від понад 50 виробників, проте не має реального бойового досвіду їхнього використання. Журналісти кажуть, що результатом домовленості є те, що у російському дроні V2U з 2025 року почали зʼявлятись китайські модулі з ШІ та інші компоненти.

Також у документах йдеться, що країни можуть співпрацювати в рамках санкцій. Ідеться про обмін, під час якого Китай постачатиме мікросхеми й електроніку для російської зброї, а Москва — сировину та компоненти для китайської зброї.