Медіа: У ЄС хочуть послабити заборону на в’їзд для колишніх російських військових. Це пропозиція 21-го пакета санкцій проти РФ

Європейський Союз розглядає звужену версію своєї пропозиції заборонити видачу віз росіянам, які воювали проти України. Обмеження пропонують поширити лише на короткострокові візи та лише на тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні.

Про це пише Euronews.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писав, що Італія та Франція не впевнені в пропозиції ЄС заборонити в’їзд для колишніх російських військовослужбовців. Країни стурбовані, що це може відкрити шлях до повної заборони на в’їзд росіян. Вони також попереджали, що рішення може створити проблеми для країн, які обробляють велику кількість російських візових заявок.

Пропозицію хочуть подати у межах 21-го пакета санкцій проти Росії. Посли ЄС мають обговорити його 15 липня й ухвалити приблизно у цей період, щоб уникнути автоматичного перегляду граничної ціни на російську нафту.

Ірландія, яка наразі головує в Раді ЄС, запропонувала обмежити дію цього заходу візами на короткострокове перебування. Сферу дії заборони також звузили: тепер йдеться про тих росіян, які були учасниками бойових дій в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У ЄС розширили винятки стосовно пропозиції: можуть дозволити в’їзд або транзит з гуманітарних причин, національних інтересів або міжнародних зобов’язань. Також короткострокова віза буде обмежена країною ЄС, яка її видала, — це означає, що власник не зможе подорожувати до іншої держави-члена блоку без згоди цієї країни.