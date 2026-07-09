Лідер проросійської польської партії Front Кшиштоф Толвінський поїхав до Білорусі, щоб передати 20 аптечок для російської армії.

Про це Толвінський повідомив на своїй сторінці.

Поляк заявив, що передає допомогу «хлопцям в окопах» — солдатам РФ, які, за його словами, воюють на «братовбивчій війні». Він назвав аптечки «символом гуманітарної допомоги» росіянам, які буцімто «воюють за новий порядок» і «проти бандеризму».

Відео Толвінський записав на білоруському підприємстві й сам опублікував у соцмережах. Поїздку до Білорусі він пояснив тим, що в Польщі через «таку демократію» зробити це нібито неможливо.

Політик також заявив, що поляки «ганебно» підтримали Україну й безплатно передали зброю, «щоб українці могли вбивати росіян, сусід сусіда». Він навіть стверджує, що українці й росіяни нібито «не пробачать» полякам цієї допомоги.