Вночі Україна атакувала 12 танкерів в Азовському морі. А ще нафтобази за 500 км від кордону

У ніч проти 9 липня Сили оборони України атакували багато російських обʼєктів, що повʼязані з нафтою.

Генштаб ЗСУ звітує, що під ударами були 12 російських танкерів в Азовському морі, а також буксир і суховантаж. Їх зокрема використовували для постачання пального російським військам, а також для експорту російських нафтопродуктів. Також Генштаб звітує про атаку на нафтоналивний термінал «Південь Русі» у Батайську Ростовської області РФ.

Атаки по російських танкерах у Чорному морі — одна з нових військових кампаній Україні. Зокрема так українські війська перешкоджають поставкам в окупований Крим, де спостерігається енергетичний дефіцит. Наприклад, у ніч проти 8 липня українські війська атакували шість російських танкерів, з них пʼять — в Азовському морі, а один — у Чорному.

МАДЯР / Telegram

Служба безпеки України повідомляє про удари по нафтобазі «Червона зоря» у Тверській області — за 520 км від українського кордону та нафтобазі «Ставропольська» у Ставропольському краї — за понад 500 км від кордону. На обох обʼєктах розпочались пожежі.