Росіяни атакували Україну двома ракетами та 94 дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 9 липня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму та 94 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних цілях.

Летіли дрони типу Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із таких напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел (Росія), Гвардійське (тимчасово окупований Крим) та Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 72 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Збити не вдалося дві балістичні ракети та 19 ударних БпЛА, які впали на 13 локаціях, ще у чотирьох місцях впали уламки. Зокрема, у Херсоні у Корабельному районі вночі російський безпілотник атакував людей: поранені 53-річний та 46-річний чоловіки, другий — у важкому стані, повідомили у МВА.