Уряд виділить понад 3 млрд грн з резервного фонду, щоб ліквідувати наслідки російського обстрілу у Вишневому

Кабінет міністрів України виділить 3,04 мільярда гривень з резервного фонду для ліквідації наслідків російського обстрілу 6 липня в місті Вишневе на Київщині.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Телеграмі.
За її словами, ці кошти спрямують на компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок і відновлення інженерних мереж. У Вишневому через російський удар пошкоджені 280 житлових будинків, з яких 253 — приватні, 27 — багатоквартирні.
- Через російську атаку на Вишневе загинули девʼять людей, ще майже 30 постраждали. Свириденко заявляла, що в місті зафіксували найбільші пошкодження житлової забудови від початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці зʼясувати, що сталось у Вишневому.
- Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» заявив, що обʼєкт, на якому сталися вибухи, не підпорядковується Збройним силам. Він також сказав, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, що забороняє розміщувати склади боєприпасів та інші подібні обʼєкти поруч із цивільною забудовою.