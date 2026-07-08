Українська тенісистка Марта Костюк уперше в карʼєрі стала півфіналісткою Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдону-2026 і вперше у своїй карʼєрі вийшла до півфіналу турніру.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Костюк обіграла італійку Паоліні у двох сетах з рахунком 6:3, 6:2.

Для Костюк це другий поспіль півфінал Великого шлему — у червні вона дійшла до цієї стадії на Ролан Гарросі. Загалом Костюк стала першою українкою за три роки, яка дійшла до цієї стадії на Вімблдоні.

Наступною суперницею українки на Вімблдонському турнірі стане чешка Лінда Носкова. Гра відбудеться у четвер, 9 липня.