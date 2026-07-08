В Одесі чоловік взяв у заручники людей у перукарні, його вже затримали

В Одесі невідомий чоловік взяв у заручники людей у перукарні, його вже затримали.

Спершу про це писали телеграм-канали, згодом інформацію підтвердили «РБК-Україні» у Нацполіції.

Вранці чоловік зайшов до перукарні в Хаджибейському районі Одеси та зачинився всередині з кількома людьми. Погроз людям він не висував, однак відмовлявся відчинити двері. На місце прибула поліція, правоохоронці вели перемовини з чоловіком.

Зрештою поліція відчинила двері перукарні, чоловік не завдав жодної шкоди людям, які перебували всередині. Чоловіка затримали, з ним зараз спілкуються правоохоронці, йому викликали медичну допомогу.

Особу чоловіка не розкривають, його мотиви поки теж невідомі.