Канада виділяє Україні новий пакет допомоги на $900 млн. Що туди ввійде

Канада виділить Україні новий пакет військової допомоги на суму $900 мільйонів. Про це оголосив премʼєр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Туреччині.

Зеленський заявив, що кошти, зокрема, спрямують на посилення протиповітряної оборони України. Також країни готують угоду про співпрацю у сфері дронів — Drone Deal.

«Захист життя — це головне, і російські удари балістикою, іншими ракетами, дронами — це терор, який треба долати спільно з партнерами. Вдячний Канаді й тобі, Марку, особисто за розуміння цього», — зазначив президент Зеленський.

В офісі канадського премʼєра повідомили, що із цієї суми приблизно $334 мільйони підуть на закупівлю боєприпасів для України, майже $281 мільйон — на 35 нових броньованих автомобілів, ще орієнтовно $35 мільйонів — на постачання критично важливих технологій та інженерного обладнання.

«Це допомога на середньострокову перспективу. Під середньостроковою перспективою я маю на увазі найближчі кілька місяців. Ця допомога охоплюватиме постачання військової техніки, боєприпасів та іншої підтримки на додаток до цієї життєво необхідної допомоги у сфері протиповітряної оборони», — зазначив канадський прем’єр.

Окремо Канада запросила Україну стати державою–засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Він працюватиме над залученням капіталу, розширенням доступу до фінансування, розвитком оборонно-промислового потенціалу, масштабуванням і впровадженням технологій, перевірених у реальних бойових умовах, а також над поглибленням промислового партнерства між державами-учасницями.