ВАКС дозволив зняти браслет з колишнього віцепрем’єра Чернишова, який фігурує у справі «Мідас»

ВАКС дозволив зняти електронний браслет з колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, який фігурує у справі «Мідас», оскільки йому передали $1,2 мільйона і майже €100 тисяч готівкою.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Водночас суд продовжив йому особисті зобовʼязання: він має повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора чи суду, не спілкуватися з Міндічем, Цукерманом та ще низкою людей, а також здати закордонний паспорт.

Раніше 27 червня суд обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави у 120 млн грн.