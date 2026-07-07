Reuters: США ведуть переговори з європейськими країнами про спільне виробництво ракет для ППО

США обговорюють з Німеччиною та іншими європейськими країнами спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM та технічне обслуговування ракет PAC-3 до Patriot у Європі.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Якщо два проєкти реалізують, частину виробництва зможуть перенести на нові підприємства. Тоді це вивільнить виробничі потужності американських компаній Raytheon та Lockheed Martin.

Країни підпишуть заяву про наміри на промисловому форумі НАТО в Анкарі пізніше 7 липня. Україна має великий запит на ракети PAC-3 для ППО Patriot, а також на ракети AIM-120C-8 для систем ППО NASAMS і винищувачів F-16.

У середині червня президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво, щоб усунути обмеження у сфері постачання озброєнь і розробки боєприпасів, а також зміцнити виробництво боєприпасів і ланцюги їх постачання.