Bloomberg: Трамп попросить американські компанії виробляти ракети за ліцензією в Європі та Україні

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців.

Видання зазначає, що Україні потрібні засоби ППО, зокрема американські ракети-перехоплювачі до Patriot, щоб збивати російську балістику.

Але через те, що США вичерпали запаси в Ірані, а для нарощування потужностей потрібен час, Трамп заявив союзникам на саміті G7 у Франції, що розгляне можливість надати ліцензії, аби виробляти ракети в Європі та в Україні.

«Вони [Україна та Європа] хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», — сказав президент США журналістам на саміті G7.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Трамп «наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та можливостях постачати таке обладнання». А німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що залучені країни детально обговорять конкретні ліцензії.

Сполучені Штати вже виготовляють деякі види озброєння за ліцензією за кордоном — наприклад, ракети Patriot у Німеччині. Однак загалом Штати суворо контролюють свої ліцензійні угоди через захист інтелектуальної власності й ланцюгів постачання.