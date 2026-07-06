«Польща не відхилиться від шляху підтримки України». У Міноборони Польщі розкрили суми військової допомоги Україні

За чотири роки повномасштабної війни Польщі передала Україні військової допомоги на 16,45 мільярда злотих. З них — 14,9 мільярда злотих у 2022—2023 роках, та 1,55 мільярда злотих — з 2024 року.

Звіт про це представив віцепремʼєр — міністр оборони Польщі Владисла Косиняк-Камиш. Його слова цитує місцеве медіа RMF24.

Міністр наказав розкрити дані, оскільки раніше співголова ультраправої польської партії «Конфедерація», віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні уряд передав Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. За його словами, ці ракети Польща купила в США, щоб створити багаторівневу систему ППО для країни, а натомість віддала Україні. А керівник Управління міжнародної політики президент Марцын Пшидач заявив, що Польща поступилася Україні місцем на американських заводах.

З оприлюднених даних випливає, що найбільше допомоги Україні Польща надіслала, коли при владі був правий уряд «Права і справедливості» на чолі з Тадеушем Моравецьким, а президентом був представник цієї партії Анджей Дуда. У грудні 2023 року, після програшу на парламентських виборах, «Право і справедливість» перейшла в опозицію, а до влади прийшов уряд Дональда Туска. У червні 2025 року Дуду на посту президента замінив його однопартієць Кароль Навроцький.

«Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, але й захищатиму їх у цих рішеннях», — сказав Косиняк-Камиш на пресконференції.

Він зазначив, що допомога Україні — це стратегічне завдання Польщі, бо «кордон безпеки проходить вздвож російсько-українського фронту». Також міністр заперечив, що польські військові не використовували техніку, яку країна передала Україні. Проте уряд передав техніку, ознайомившись із думкою Генерального штабу, не зловживаючи можливостями польської армії.

«Дехто намагається зобразити її як просто пострадянську техніку, непотрібну та невикористану. Немає такої техніки, яка б не використовувалася, бо навіть танки старіших модифікацій, такі як Т-72 та PT-91, досі використовуються, зокрема для навчання наших солдатів», — заявив міністр.

Він наголосив, що польсько-українські суперечки щодо історії не перешкоджають зусиллям допомогти Україні і Польщі не відхилиться від шляху підтримки України.

Щодо передачі Україні ракет PAC-3 для системм Patriot — це рішення ухвалили на прохання Генерального секретаря НАТО Марка Рютте та, серед інших, Верховного головнокомандувача обʼєднаних збройних сил США в Європі генерала Алексуса Грінкевича. На дукмку Генштаба Польщі передана кількість ракет не впливає на можливості ППО країни.

Також міністр сказав, що зараз переговори про передачу Україні літаків МіГ-29 в обмін на дронові технології тривають. Раніше Косиняк-Камиш казав, що Київ відмовився поділитися технологіями, тому винищувачі не передали. Але тепер він каже, що Польша отримала від України запит на продовження перемовин.