Команда принца Гаррі заявила, що він житиме в Букінгемському палаці під час візиту до Лондону — там це спростували через 15 хвилин

Принц Гаррі не житиме в Букінгемському палаці під час свого візиту до Лондону, хоча його команда вранці 6 липня повідомила, що він прийняв запрошення.

Про це пише The Guardian.

Герцог Сассекський має відвідати Лондон і Бірмінгем у справах, пов’язаних з «Іграми нескорених». 6 липня медіа написали, що він прийняв запрошення Букінгемського палацу, однак через 15 хвилин BBC написала, що в палаці спростували цю заяву.

Речник принца Гаррі заявив, що пропозицію короля «відкликали в останній момент». Напередодні, у суботу, медіа писали, що принц Гаррі спершу відхилив пропозицію від свого імені, а також від імені дружини та дітей, а через деякий час змінив своє рішення. Однак відповідні умови для прийому та персонал уже були недоступні. У Букінгемському палаці заявили, що через пізнє попередження не встигли підготувати все, щоб прийняти гостей.

У команді герцога Сассекського уточнили: він хотів спершу владнати безпекові питання — а тоді вже зміг прийняти запрошення..