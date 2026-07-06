Керівники Верховної Ради пропонують затвердити Духовний гімн України. Проєкт уже зареєстрували

У Верховній Раді зареєстрували проєкт № 15383 — про Духовний гімн України. Його ініціатори — 61 народний депутат від шести фракцій, зокрема голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, заступниця голови парламенту Олена Кондратюк, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» (колишня ОПзЖ) Юрій Бойко.

Проєкт опублікували на сайті Верховної Ради.

Нардепи пропонують офіційно затвердити як Духовний гімн України пісню «Молитва за Україну» («Боже великий, єдиний») на музику Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського в редакції Олександра Кошиця. Його можуть виконувати під час урочистих публічних заходів. Обовʼязково його виконуватимуть під час заходів загальнодержавного значення після Державного Гімну України, а також надалі виконуватимуть на засіданнях Верховної Ради в Національний день молитви — 24 лютого.