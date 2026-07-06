FT: Розвідка США допомагає Україні обходити російську ППО

Розвідка США допомагає Україні прокладати маршрути для дронів і обходити російську ППО під час ударів по нафтопереробних заводах.

Про це виданню Financial Times повідомили неназвані українські чиновники.

Від початку 2026 року російські НПЗ були під ударом щонайменше 194 рази — це у 11 разів більше, ніж за той самий період попереднього року.

Дані від Міністерства оборони Росії свідчать, що за перші шість місяців 2026 року над територією Росії та окупованими українськими територіями нібито перехоппили щонайменше 63 933 безпілотники.

Половина всіх заявлених перехоплень відбулася протягом останніх двох місяців: Росія повідомила про збиття 14 195 дронів у травні та 17 832 — у червні. Для порівняння: згідно з даними, щомісячні показники за січень і лютий не перевищували 6 000.

Аналітики вважають, що українська дронова кампанія стала успішнішою, бо Україна виробляє більше безпілотників і краще ними керує.