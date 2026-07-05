Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти

Сім країн ОПЕК+ 5 липня під час онлайн-зустрічі домовилися збільшити видобуток нафти в серпні.

Про це повідомила пресслужба ОПЕК+.

Видобуток нафти до 188 000 барелів на день збільшать Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман. Таке рішення ухвалили в межах додаткових добровільних коригувань, оголошених у квітні 2023 року.

Процес контролюватиме Спільний міністерський комітет з моніторингу. У межах цього процесу країни зустрічатимуться кожного місяця і розглядатимуть нові умови ринку. Наступна зустріч запланована на 2 серпня 2026 року.