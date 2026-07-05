На Одещині військовий у СЗЧ підірвав гранату — постраждали поліцейські

На Одещині військовий у СЗЧ підірвав гранату під час перевірки документів. Унаслідок вибуху постраждали поліцейські.

Про це повідомила Нацполіція.

Інцидент стався, коли поліцейські зупинили мопедиста, бо він порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські зʼясували, що чоловік перебуває у СЗЧ.

Після цього 52-річний чоловік дістав гранату та почав погрожувати поліцейським. Потім пролунав вибух, через який двоє поліцейських та сам чоловік отримали травми.

«На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію», — додали у заяві.