Українські війська вночі били по аеродрому в Криму та мостах на Донеччині

У ніч проти 5 липня українські війська атакували обʼєкти росіян на окупованих територіях.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

У Криму під ударом був аеродром «Гвардійське». Це один із ключових військових аеродромів РФ на окупованому півострові. Його використовують літаки оперативно-тактичної та морської авіації.

На Донеччині українські війська вдарили по двох автомобільних мостах: через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та через річку Кальміус у районі Старомарʼївки. Російська армія використовує їх для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Зокрема, міст через Грузький Яланчик розташований неподалік ділянки траси М-14, яку в РФ називають «Новоросія». Це основний сухопутний маршрут із Росії окупованими українськими територіями в Крим.

Також під атакою були три склади боєприпасів на Донеччині, Луганщині і Херсонщині.

Про нічні атаки по окупованих територіях повідомила також Служба безпеки України. Зокрема, в межах 40-денної операції впливу на РФ «Альфа» СБУ атакувала пункт управління комплексу БпЛА на Миколаївщині (ймовірно, мова про Кінбурнську косу), склади пально-мастильних матеріалів у Криму та важливий вузол зв’язку в районі Гуляйполя на Запоріжжі.