Вночі росіяни запустили по Україні 125 дронів і три ракети. У Запоріжжі є постраждалі

У ніч проти 5 липня росіяни запустили по Україні 125 ударних дронів та дронів-імітаторів, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та протирадіолокаційну ракету X-31. Українська ППО збила 112 безпілотників і три ракети Х-59/69.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракета Х-31 не досягла цілі. Чотири дрони влучили у трьох місцях, ще у восьми — впали уламки.

Найбільше через нічні атаки постраждало Запоріжжя. Через удар КАБами по місту 4 липня близько 23:00 у багатоповерховому будинку зруйновано стіну з першого по пʼятий поверхи. Постраждали троє людей, зокрема 14-річний хлопець. Також пошкоджений промисловий обʼєкт.