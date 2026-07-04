На Миколаївщині мікроавтобус з пасажирами вʼїхав у вантажівку. Загинули 9 людей

Уранці 4 липня на трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ між селами Красне і Нечаяне сталася масштабна ДТП. Загинули девʼять людей, ще вісім — постраждали.

Про це повідомляє поліція Миколаївщини.

Близько 07:40 мікроавтобус Mercedes Sprinter, який віз пасажирів з Одеси в Миколаїв, зіткнувся з вантажівкою Volvo.

За даними поліції, водій мікроавтобуса втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою.

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Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група.