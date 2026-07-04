Росіяни вночі запустили по Україні дві ракети і 86 дронів. Є загиблі в Сумах і на Дніпропетровщині

У ніч проти 4 липня російські війська атакували Україну двома ракетами і 86 ударними дронами. Українській ППО вдалося знешкодити 69 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 17 дронів і дві ракети — балістична «Іскандер-М» та авіаційна Х-59/69 — влучили в 16 місцях, уламки впали на пʼяти локаціях.

У Сумах пізно ввечері авіабомба влучила по одній з центральних вулиць. В епіцентрі удару — багатоповерхівка, магазин і дорога.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них — 5-річна дівчинка та її мама. Ще 33 людини постраждали, зокрема семеро дітей.

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У Запоріжжі вночі росіяни атакували житлову забудову. Серед восьми поранених — 15-річний хлопець і 16-річна дівчина.

Від нічних обстрілів Дніпропетровщини дронами й КАБами загинули двоє людей, ще 17 поранені. У чотирьох районах побиті будинки, підприємство, АЗС та автівки.

На Одещині росіяни поцілили у продуктовий склад, постраждали двоє людей.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Зранку російські дрони вдарили по будинку в Херсоні. 50-річна жінка і 51-річний чоловік отримали вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення.