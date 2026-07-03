Бійця «Азову» підозрюють у співпраці з росіянами в полоні — це призвело до смерті його побратима

Військовому окремого загону спецпризначення «Азов» Нацгвардії оголосили підозру в співпраці з росіянами під час перебування в полоні. За версією слідства, його дії призвели до загибелі начальника медичної служби «Азову».

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Військовослужбовець потрапив у російський полон у 2022 році. Слідство встановило, що там він добровільно висловив бажання вступити до «ПВК Вагнера», яка воює на боці РФ проти України. Але не встиг, бо його повернули в Україну під час одного з обмінів полоненими у 2024 році.

ДБР зазначає, що в полоні чоловік намагався отримати поблажливе ставлення з боку адміністрації колонії. Для цього він передавав представникам РФ інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби «Азову». Після цього офіцера систематично били й катували, а згодом він помер у полоні.

Тепер військовому оголосили підозру за трьома статтями:

вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого ставлення до себе з боку ворога;

пособництво в катуванні;

замах на колабораційну діяльність.

Підставою для оголошення підозри стали, зокрема, свідчення звільнених із російського полону військових, які перебували разом із ним в одній колонії. Їхні свідчення підтверджують результати слідчих дій та експертних досліджень.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років увʼязнення.