Міністр оборони Німеччини Пісторіус зізнався, що вже має вдома запаси «на випадок війни»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що разом із дружиною мають вдома запаси «на випадок війни».

Про це він розповів в інтервʼю Der Spiegel.

Відповідаючи на запитання, чи підготувався він особисто до можливих кризових ситуацій, міністр сказав: «Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечувати себе їжею кілька днів. Передусім ми подбали про достатній запас води».

Пісторіус також пояснив, чому раніше часто говорив про готовність до війни. Каже, що хотів розворушити суспільство й змусити людей усвідомити загрози.

Проте його позиція не змінилася: Бундесвер готується до оборонної війни, щоб ніхто не наважився напасти на Німеччину. Для цього німці, зокрема, активно впроваджують технології безпілотників, переймаючи бойовий досвід України.

Пісторіус наголосив, що війна «можливо, увійшла у вирішальну фазу», тому Німеччина вже готує близько €12 мільярдів у межах нового пакета допомоги НАТО на €40 мільярдів.