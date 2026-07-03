У Литві хочуть скасувати заборону на ядерну зброю. У червні це зробила Фінляндія

У Литві за прикладом Фінляндії хочуть скасувати конституційну заборону розміщувати ядерну зброю на території країни.

Про це пише Euronews.

Президент Гітанас Науседа вважає, що стаття 137 Конституції, яка прямо забороняє розміщувати зброю масового ураження і створювати іноземні військові бази на литовській території, уже «застаріла». Винятком є розміщена у країні група НАТО з постійною присутністю до 5 тисяч німецьких військовослужбовців. Науседа додав, що Конституцію писали, коли «геополітичні обставини були зовсім іншими».

Після того як лідери політичних партій Литви ухвалили рішення змінити Конституцію, там тепер вирішують: вносити поправки шляхом голосування в парламенті чи проводити референдум.

Литва межує з російською Калінінградською область та Білоруссю, які можуть мати арсенал озброєння, здатний нести ядерні боєголовки.