Франція оштрафувала на €1 млн власника танкера тіньового флоту РФ Tagor

Власника танкера російського тіньового флоту Tagor, який затримали французькі військові 31 травня, оштрафували на €1 мільйон.

Про це пише Le Monde з посиланням на прокурора Бресту.

Підсанкційне судно, яке вийшло з Мурманська, затримали в Атлантичному океані — за 740 кілометрів від узбережжя. Власник отримав штраф, бо танкер ходив під фальшивим прапором Камеруну, а сам капітан-росіянин відмовився виконати вимоги французьких військових, через що корабель довелося брати під контроль силою.

Компанія-власник вже сплатила штраф і зобов’язалася якнайшвидше отримати новий законний прапор країни припису. Таким чином, судну дозволили залишити французькі територіальні води.

До цього судно неодноразово змінювало «маскування» — використовувало стяги Мадагаскару, Маршаллових Островів та Панами.

Крім російського інтересу, у цій справі є й іранський слід — за даними аналітиків Le Monde, Tagor, ймовірно, повʼязаний із родиною впливового іранського чиновника Алі Шамхані.