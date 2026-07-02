Біля узбережжя Чорного моря в Туреччині впав безпілотник. Медіа пишуть, що він, ймовірно, український

Біля турецького міста Трабзон на узбережжі Чорного моря 1 липня вибухнув безпілотник з бойовою частиною.
Про це пишуть CNN Turk та Milliyet.
Початковий огляд безпілотника показав, що він міг нести приблизно п’ять кілограмів вибухівки. Він вибухнув після зіткнення з деревом. У Туреччині почали розслідувати інцидент, зокрема, уламки дрона передали на експертизу.
Медіа пишуть, що спеціалісти, які прибули на місце події, встановили, що безпілотник — український.
- Наприкінці грудня 2025 року в Туреччині заявили про два невідомі безпілотники, що впали на території країни. Це були розвідувальний дрон «Орлан» із російськими військовими розпізнавальними знаками та розвідувальний дрон «Мерлін-ВР», що також належить Росії.
- 16 травня в турецькому селі Самсун також впав невідомий дрон, він важив приблизно 25 кілограмів.