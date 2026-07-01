Італія виділить ще €1 мільйон, щоб посилити український кіберзахист

Італія протягом наступних шести місяців виділить Україні ще €1 мільйон на проєкти у сфері кібербезпеки.

Про це пише Міністерство цифрової трансформації України.

Завдяки цьому внеску загальна сума фінансування від Італії в межах Талліннського механізму сягне €2 мільйонів. Водночас із 1 липня країна перейняла від Британії головування в Талліннському механізмі на друге півріччя 2026 року.

У цей час Італія планує зосередитися на посиленні кіберзахисту державних органів, захисті обʼєктів критичної інфраструктури та професійному розвитку українських фахівців із кібербезпеки.

Італія вже профінансувала два кіберпроєкти в Тернопільській області майже на €900 тисяч. Кошти спрямували на модернізацію цифрової інфраструктури та створення захищеної мережі.

Ще один проєкт вартістю понад €570 тисяч реалізують в Одеській області — там створять безпечну систему для регіонального інформаційно-аналітичного центру.

Крім того, італійські партнери профінансували аналітичний огляд Національної системи кібербезпеки України за 2025 рік і підтримали участь української молодіжної збірної у змаганнях.