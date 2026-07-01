Reuters: На таємних навчаннях у Китаї російських військових навчали хімічного та радіаційного захисту

Китай у 2025 році таємно навчав російських військових на своїй території хімічного та радіаційного захисту. У навчаннях брали участь високопоставлені військові обох країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні документи РФ та європейських посадовців.

За інформацією агентства, навчання проходили на обʼєктах армії Китаю у листопаді 2025 року. У них брали участь щонайменше четверо російських і китайських генералів, що, за словами двох європейських посадовців, свідчить про високий рівень військової співпраці між Москвою та Пекіном.

Reuters ознайомилося із секретним російським документом, у якому згадується внутрішній наказ міністра оборони Росії Андрія Білоусова від серпня 2025 року. У ньому йдеться, що один із курсів тривав три тижні. Його присвятили радіаційному, хімічному й біологічному захисту.

Документи, які отримало Reuters, містять також фотографії російських військових під час занять із китайськими інструкторами. Вони вивчали хімічну та радіаційну розвідку, захист вентиляційних систем від забруднень, а також оглядали модель ядерного реактора.

За даними джерел, російську делегацію очолював заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-полковник Рустам Мурадов, а в окремих курсах брали участь генерал-майор РФ Віталій Герасимов і генерал-майор армії Китаю Лі Цзіньсун.

У відповідь на запит Reuters Міністерство закордонних справ Китаю назвало інформацію про навчання «повністю безпідставною» та заявило, що Пекін зберігає нейтральну позицію щодо війни в Україні.