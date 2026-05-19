Reuters: У Китаї таємно навчали російських військових, які потім поїхали на війну в Україну

Наприкінці 2025 року Збройні сили Китаю таємно підготували приблизно 200 російських військових, які потім поїхали на війну проти України.

Про це повідомив Reuters із посиланням на європейську розвідку та документи.

За даними документа, Росія та Китай 2 липня підписали в Пекіні угоду про таємні навчання, зокрема у сфері дронів. Також росіяни мали пройти підготовку з РЕБ, авіації, бронетанкової піхоти, вибухових речовин, розмінування, стрільби та ППО.

Згідно з угодою, російські військовослужбовці мали навчатись на військових обʼєктах у Пекіні, Нанкіні та інших містах. Окрім того, китайські військові мали пройти підготовку на російських обʼєктах.

Більшість із тих, хто пройшов навчання у Китаї, — військові інструктори. У відомстві також ідентифікували кількох російських військових, які пройшли навчання в Пекіні. Після поїздки вони брали участь у боях у Запорізькій області та застосовували дрони з Криму.