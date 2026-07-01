«Генерал Черешня» купив квартиру російського дизайнера Артемія Лебедєва в Києві. Що там буде

Компанія «Генерал Черешня» — один з найбільших виробників безпілотників для Сил оборони — придбала на аукціоні націоналізовану квартиру російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва в Києві.

Про це написали у Facebook «Генерал Черешня» та Фонд державного майна України.

Кошти з продажу передадуть Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З квартири зроблять простір для нової української культури. Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м² розташована в центрі Києва біля Золотих Воріт. Її купили за 3 500 001 гривню, що майже на 3 мільйони гривень перевищує стартову вартість.