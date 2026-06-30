Ексголову Мінкультури відправили під нічний домашній арешт — він фігурант справи про незаконний виїзд за кордон чоловіків

Печерський районний суд Києва відправив колишнього т. в. о. міністра культури під нічний домашній арешт.

Про це «Бабелю» повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Марʼяна Гайовська-Ковбасюк.

Йдеться про Ростислава Карандєєва, який фігурує у справі про незаконний виїзд з країни військовозобовʼязаних чоловіків.

«Прокурори клопотали про цілодобовий домашній арешт. Після вивчення повного тексту ухвали суду буде прийматися рішення щодо можливого оскарження рішення суду першої інстанції», — зазначила вона.

Що відомо про справу

20 червня Ростиславу Карандєєву оголосили підозру у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України.

За версією слідства, вісім чоловіків оформили як учасників музичного гурту, який буцімто мав виїхати за кордон для участі в благодійних концертах. Однак насправді вони не мали стосунку до музичної діяльності.

Спершу прикордонники відмовили їм у перетині кордону. Відтак тодішній керівник міністерства повторно направив лист до Держприкордонслужби. У результаті вісім чоловіків призовного віку виїхали з України й досі не повернулися.