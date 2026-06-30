Індія в червні закупила рекордну кількість нафти з Росії

Імпорт російської нафти до Індії у червні досяг рекордного рівня. Індійські нафтопереробні заводи активно закуповували російську нафту, щоб зменшити вплив закриття Ормузької протоки на постачання з інших джерел.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на дані компаній Kpler і LSEG.

Цього місяця індійські НПЗ отримували близько 2,7 млн барелів російської нафти на добу. Для порівняння, у травні імпорт із Росії становив 2,13 млн барелів на добу за даними Kpler та 1,95 млн барелів на добу за оцінкою LSEG.

Загальний імпорт нафти до Індії у червні майже не змінився і становив близько 4,9 млн барелів на добу. Найбільшим постачальником залишалася Росія. Частка російської нафти в загальному імпорті Індії перевищила 50%, тоді як у травні вона становила 36,5%.

Що передувало

У квітні індійські нафтопереробні компанії скорочували закупівлі російської нафти, боячись ускладнити торговельні переговори зі США. Це змусило Москву активніше шукати покупців у Китаї.

Втім, загострення конфлікту на Близькому Сході з 28 лютого та фактичне блокування Ормузької протоки підвищили ризики дефіциту нафти на світовому ринку. І це змусило переробників в Індії знову повернутися до російських барелів.