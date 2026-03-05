Bloomberg: Індія знову купує російську нафту на тлі війни на Близькому Сході. Танкери змінюють курс

Порти в Індії знову приймають танкери з російською нафтою Urals через ризики перебоїв із постачанням із Близького Сходу. Два судна з нафтою, які прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію.

Про це свідчать дані моніторингу суден, повідомляє Bloomberg.

Ідеться про танкери Odune і Matari, які разом перевозять близько 1,4 мільйона барелів російської нафти. Перший танкер, який транспортує близько 730 тисяч барелів, уже прибув до порту Парадіп на сході Індії. Другий — з вантажем понад 700 тисяч барелів — має прибути до порту Вадінар на заході країни в четвер, 5 березня.

Ще один танкер Indri, який перебуває в Аравійському морі, також може змінити маршрут — спочатку він сигналізував курс на Сінгапур, але цього тижня різко повернув на північ у бік Індії. Танкер везе приблизно 730 тисяч барелів сорту Urals.

Усі ці три судна торік потрапили під санкції Євросоюзу та Великої Британії.

Що передувало

Останніми тижнями індійські нафтопереробні компанії скорочували закупівлі російської нафти, боячись ускладнити торговельні переговори зі США. Це змусило Москву активніше шукати покупців у Китаї.

Втім, загострення конфлікту на Близькому Сході з 28 лютого та фактичне блокування Ормузької протоки підвищили ризики дефіциту нафти на світовому ринку. І це, схоже, змушує переробників в Індії знову повернутися до російських барелів.

Ормузька протока — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Формальної блокади поки що немає, та частина судноплавних компаній уже змінила маршрути або призупинила рейси. Танкерні оператори не хочуть наражати судна й екіпажі на ризик атак.

Водночас через загострення ситуації на Близькому Сході на початку березня підскочили ціни на нафту, газ і дорогоцінні метали.