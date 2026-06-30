Сили оборони атакували два мости на окупованих територіях. Генштаб уточнив результати атаки на НПЗ «Словʼянський»

Українські війська 29 червня та в ніч на 30 червня атакували два мости на окупованих територіях — автомобільний у Запорізькій області та залізничний у Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ці мости росіяни використовують для перекидання військ, зброї, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати атаки уточнюють.

Також під ударом були пункти управління БпЛА у Бєлгородській області РФ, на окупованих Донеччині та Запоріжжі, а ще — командно-спостережний пункт окупантів біля Старомлинівки Донецької області.

Окремо Генштаб уточнив результати удару по НПЗ «Словʼянський» у Краснодарському краї РФ 28 червня — там знищені чотири резервуари обʼємом 35 тисяч м³, пошкоджені ще девʼять резервуарів на 30 тисяч м³ та установка переробки нафти. У мережі пишуть, що нафтопереробний завод досі горить.